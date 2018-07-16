Ярославль, 16 июля, 2018, 09:40 — ИА Регнум. В Ярославле подведены итоги традиционной акции «Соловьиный вечер в Ярославле». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Акция проводится с 2002 года и с каждым годом привлекает все большее количество участников. В этом году о соловьиных адресах сообщил 861 ярославец, участниками «соловьиной переписи» стало 41 образовательное учреждение. В итоге установлено, что ярославскую прописку имеет почти 2 тысячи соловьиных пар.

Больше всего соловьев участники акции зафиксировали во Фрунзенском районе, на втором месте — Заволжский район, третьим по численности соловьев стал Дзержинский район. А вот в Кировском районе пернатых певцов в этом году стало еще меньше. Благоустройство парков и скверов и шумные мероприятия лишают птиц привычных мест обитания и заставляют гнездиться на городских окраинах. К многочисленным лимитирующим факторам, не позволяющим соловьям оккупировать центр города, добавился еще один — чайки. Эти белоснежные птицы, позабыв о водных просторах, чувствуют себя в городе все уверенней и уверенней, наряду с воронами представляя большую угрозу для мелких певчих птиц.

Как сообщают в департаменте охраны окружающей среды и природопользования, среди участников акции немало старожилов, имеющих большой опыт в подсчёте птиц. Так, Юрий Александрович Назаров, участник Великой Отечественной войны, более 10 лет наносит «соловьиные адреса» на самодельную карту, отмечая на ней не только места встреч, но и дату-время первой песни. Постоянный участник акции Геннадий Ушаков насчитал в этом году 199 соловьев почти во всех районах города, указав при этом точный адрес: улицу и номер дома. По этим координатам несложно отыскать гнездо пернатого певца в кустарнике неподалеку.

Впоследствии, после проверки достоверности данных, все эти «соловьиные адреса» будут нанесены на интерактивную карту России, где представлены регионы — участники акции по учетам соловьев.