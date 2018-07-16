Ярославль, 16 июля, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Красноперекопский суд Ярославля вынес приговор 47-летнему бывшему начальнику команды № 9 Тверского филиала ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России Александру Борисову, обвиняемому в получении взяток (ст. 290 УК РФ). Борисов получил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «ТГК-2».

Pixabay.com Наручники

Тверской филиал «Ведомственной охраны» осуществляет охрану объектов ПАО «ТГК-2» на территории Ярославской области. В начале 2017 года в службу безопасности предприятия поступила первичная оперативная информация о нарушениях в службе охраны Ярославской ТЭЦ-3. В ходе ее проверки выяснилось, что Борисов организовал криминальную схему личного обогащения за счет средств ПАО «ТГК-2».

Компания обратилась в правоохранительные органы. УМВД России по Ярославской области при активном содействии службы безопасности «ТГК-2» провело оперативно-розыскные мероприятия. Это позволило выявить весь механизм хищений и задокументировать факты длительной преступной деятельности Борисова.

17 мая 2017 года Борисов был задержан сотрудниками полиции с поличным при передаче ему очередной суммы похищенных средств в его рабочем кабинете.

Было возбуждено уголовное дело, а сам начальник команды № 9 Тверского филиала ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России уволен. В итоге Борисову было предъявлено обвинение по 19 эпизодам незаконного получения денежных средств в виде взяток на сумму более 1 млн 420 тыс рублей. В качестве меры пресечения Борисову была избрана подписка о невыезде.

22 июня 2018 года после оглашения приговора Борисов взят под стражу в зале суда. Ближайшие три года он проведет в колонии.

Учитывая социальную значимость работы компании, расследование нарушений в охране объектов энергетики находилось на особом контроле у руководства ПАО «ТГК-2» и лично генерального директора Надежды Пинигиной.