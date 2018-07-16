Лондон, 16 июля, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович вновь вошёл в десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщается на сайте организации.

Andrew Campbell Новак Джокович

Джокович, ставший победителем Уимблдона, поднялся с 21-го на 10-е место рейтинга. Он вернулся в топ-10 впервые с октября 2017 года.

Отметим также, что финалист Уимблдона Кевин Андерсон впервые поднялся на пятое место в рейтинге.

Лидирует в списке по-прежнему испанец Рафаэль Надаль, который дошёл до полуфинала Уимблдона и уступил Джоковичу.

Среди российских теннисистов наиболее высокую позицию занимает Карен Хачанов — 34-е место. Андрей Рублёв находится на 35-й строчке, Даниил Медведев — на 61-й, Евгений Донской — на 83-й.

Рейтинг ATP от 16 июля: