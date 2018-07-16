Джокович вернулся в топ-10 рейтинга АТР
Лондон, 16 июля, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович вновь вошёл в десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщается на сайте организации.
Andrew Campbell
Новак Джокович
Джокович, ставший победителем Уимблдона, поднялся с 21-го на 10-е место рейтинга. Он вернулся в топ-10 впервые с октября 2017 года.
Отметим также, что финалист Уимблдона Кевин Андерсон впервые поднялся на пятое место в рейтинге.
Лидирует в списке по-прежнему испанец Рафаэль Надаль, который дошёл до полуфинала Уимблдона и уступил Джоковичу.
Среди российских теннисистов наиболее высокую позицию занимает Карен Хачанов — 34-е место. Андрей Рублёв находится на 35-й строчке, Даниил Медведев — на 61-й, Евгений Донской — на 83-й.
Рейтинг ATP от 16 июля:
- Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков;
- Роджер Федерер (Швейцария) — 7080;
- Александр Зверев (Германия) — 5665;
- Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5395;
- Кевин Андерсон (ЮАР) — 4655;
- Григор Димитров (Болгария) — 4610;
- Марин Чилич (Хорватия) — 3905;
- Джон Изнер (США) — 3720;
- Доминик Тим (Австрия) — 3665;
- Новак Джокович (Сербия) — 3355.