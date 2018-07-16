Ханчжоу, Китай, 16 июля, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Прямое авиасообщение будет организовано между китайским городом Ханчжоу на востоке страны и Москвой уже с 31 июля 2018 года, сообщили в аэропорту «Сяошань» города Ханчжоу, передает 15 июля агентство Синьхуа.

Tyg728 Аэропорт Сяошань. Ханчжоу

Рейс, вылетающий из Ханчжоу по утрам в каждые вторник, четверг и субботу, будет обслуживаться пекинской авиакомпанией Capital Airlines. Рейс будет возвращаться обратно из Москвы после обеда по Пекину в день отправления. Таким образом, рейс станет первым, связывающим два города, а время пути из одного города в другой составит всего 10 часов 40 минут.

Напомним, что Россия в последние годы стала очень популярным местом для китайских туристов. Количество китайских гостей в России за первый квартал 2018 года достигло 216 тыс. человек, что на 18% большем, чем за тот же период 2017 года.