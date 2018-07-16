Краснодар, 16 июля, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Курортный сбор начали взимать на курортах Краснодарского края с 16 июля, сообщает ИА REGNUM. На территории Кубани вступление в силу курортного сбора отложили до окончания чемпионата мира, тогда как, например, в Ставропольском крае эксперимент заработал с 1 мая.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР На курорте

Как сообщало ИА REGNUM, на конец мая власти Кубани отчитались о готовности к проведению эксперимента по взиманию курортного сбора около четырех тысяч гостиниц, отелей и других средств размещения в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи и пяти поселениях Туапсинского района.

Размер сбора на территории Краснодарского края составляет 10 рублей с человека в сутки. От его уплаты освобождены все жители Краснодарского края, а также 19 льготных категорий граждан, предусмотренных федеральным законом. Средства, полученные от курортного сбора, будут направлены на развитие инфраструктуры курортных территорий

Добавим, что, по данным на начало июля, курорты Краснодарского края уже посетили 5,2 млн человек.