Москва, 16 июля, 2018, 09:24 — ИА Регнум. В ходе весеннего призыва на службу в Вооруженные силы РФ отправились 128 тысяч человек, сообщил журналистам начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

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В этом году среди новобранцев присутствовали 2,8 тысячи жителей Крыма и Севастополя. 15% в общей численности призывников, пояснил Бурдинский, составляют граждане в высшим образованием, поэтому им была предоставлена возможность выбора — служить год по призыву или два года по контракту.

Таким образом, заключил представитель Генштаба, приказ президента № 129 от 30 марта 2018 года по призыву граждан на военную службу выполнен в полном объеме.

Ранее Бурдинский сообщал, что численность призывников весной 2018 года сократится на 10% по сравнению с показателем 2017 года.