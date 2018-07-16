Москва, 16 июля, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Защитник сборной Франции Адиль Рами объявил о завершении карьеры в национальной команде. Об этом 15 июля сообщает L’Equipe.

Biser Todorov Адиль Рами

Отмечается, что 32-летний защитник «Марселя» принял решение о прекращении выступлений за сборную после финального матча чемпионата мира.

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На мундиале в России Рами ни разу не вышел на поле в составе команды, проведя турнир на скамейке запасных. Всего на его счету 35 матчей за сборную, в которой он дебютировал в 2010 году.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Франции стала чемпионом мира по футболу, обыграв в финале Хорватию со счётом 4:2.

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