Москва, 16 июля, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Российские правоохранительные органы не допустили ни одного крупного происшествия в дни проведения чемпионата мира по футболу — 2018, сообщил 15 июля президент России Владимир Путин на встрече с представителями Центра международного сотрудничества Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018.

Дарья Драй ИА REGNUM Бойцы Россгвардии охраняют порядок на ЧМ-2018

По словам президента, болельщики и туристы чувствовали себя в полной безопасности и могли комфортно передвигаться между российскими городами.

Путин добавил, что работа по обеспечению безопасности проводилась незаметно для большинства людей, была четкой и профессиональной. При этом были задействованы 55 спецслужб и правоохранительных органов из 34 государств.

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