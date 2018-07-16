Москва, 16 июля, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Новые российские системы вооружений способны обеспечить ядерный паритет с Североатлантическим альянсом, заявил в интервью RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Николай Аввакумов. Больше металла — больше оружия. 1941

По словам официального представителя Кремля, ядерный паритет между Россией и НАТО «забетонирован» за счёт разработки российским военно-промышленным комплексом новых систем вооружения.

«Паритет надёжно обеспечен за счёт новых изобретений, за счёт изобретений новых систем вооружения, которые призваны, что называется, «забетонировать» ядерный паритет», — цитирует агентство слова Пескова.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что разработка новейших российских вооружений не будет остановлена, несмотря на планы по сокращению военного бюджета.

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