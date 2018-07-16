Мадрид, 16 июля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. 15 июля сотни испанцев собрались в мемориальном комплексе Долина Павших в знак протеста против переноса останков каудильо Франсиско Франко, пишет газета El País.

Godot13 Долина Павших

Акция была организована «Движением за Испанию». Активисты принесли флаги Испании и скандировали «руки прочь от Долины», «да здравствует Испания!», «Франко, Франко, Франко».

«Франко не умер! — заявила в своем выступлении председатель движения Пилар Гутьеррес. — Все, кто умерли во Христе, живы».

«Есть много злопамятства, это месть политической идеологии, — сказал один из участников митинга. — Это не культ Франко. Тела, покоящиеся здесь, служат напоминанием для того, чтобы это [гражданская война] никогда не повторилось».

Напомним, в Долине Павших покоятся останки каудильо Франсиско Франко и основателя правой партии «Испанская фаланга» Хосе Антонио Примо де Риверы. Пришедшие в июне к власти социалисты намерены перенести могилу последнего в «менее значимое место» в мемориальном комплексе. Решение о переносе могилы Франко еще не принято. Как сообщало ИА REGNUM, министерство юстиции Испании в данный момент изучает вопрос о возможности введения уголовной ответственности за апологетику франкизма.