Лондон, 16 июля, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Телеканал BBC выложил в сеть тизер предстоящего сезона (тринадцатого по счёту) популярного сериала «Доктор Кто», на фотографии в образе доктора запечатлена актриса Джоди Уиттакер. Снимок был опубликован 15 июля на портале The Wrap.

Photoblogger79 Джоди Уиттакер

Зрители знают Уиттакер по сериалу «Убийство на пляже», она также снималась в фантастическом фильме Джо Корниша «Чужие на районе». Впервые в истории шоу «Доктор Кто» место главного героя займёт женщина.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, очередную регенерацию доктора канал BBC показал в серии «Дважды во времени», она вышла 25 декабря 2017 года. Ожидается, что первая серия 11-го сезона выйдет в эфир осенью 2018 года.