Москва, 16 июля, 2018, 08:35 — ИА Регнум. За время чемпионата мира по футболу — 2018 в России спецслужбами было отражено почти 25 млн кибератак, заявил российский лидер Владимир Путин во время встречи с представителями штаба по обеспечению безопасности мирового первенства.

Кибератака

«Нейтрализовано почти 25 млн кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением чемпионата мира по футболу», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

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Глава государства отметил, что в обеспечении безопасности мундиаля принимали участие 126 представителей 55 спецслужб из 34 стран мира.

Напомним, чемпионат мира по футболу состоялся в России с 14 июня по 15 июля. Ранее российский лидер заявил, что Россия горда тем, как ей удалось провести чемпионат мира по футболу 2018 года.

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