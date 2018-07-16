Париж, 16 июля, 2018, 08:35 — ИА Регнум. В честь победы национальной сборной Франции в первенстве планеты по футболу пресс-служба Лувра разместила в официальном Twitter коллаж с «переодетой» в футболку французской команды Джокондой.

Леонардо да Винчи. Портрет госпожи Лизы дель Джокондо. 1503-1519

Фото знаменитой картины кисти Леонардо да Винчи было обработано в графическом редакторе.

«Наши поздравления сборной Франции в честь победы на ЧМ-2018», — говорится в сообщении пресс-службы музея.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в московских «Лужниках» французские футболисты в финале первенства планеты сломили сопротивление сборной Хорватии (4:2).

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