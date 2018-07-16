Лондон, 16 июля, 2018, 08:31 — ИА Регнум. Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравились Дон Стерджесс и Чарли Роули в британском городе Эймсбери, могло содержаться во флаконе из-под духов. Об этом брат пострадавшего Мэтью Роули рассказал в интервью BBC.

(сс) pixel2013 Флакон с духами

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Он добавил, что брат сообщил ему, что подобрал флакон. После этого он и его подруга оказались в больнице. Полиция эти заявления не комментирует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Скотленд-Ярд заявил, что обнаружил источник нервно-паралитического вещества типа «Новичок», которым отравились двое британских подданных в английском городе Эймсбери. Якобы вещество находилось в небольшой бутылке, обнаруженной дома у пострадавшего мужчины. По информации полиции, то, что внутри флакона был именно «Новичок», подтвердили проведённые тесты.

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Напомним, двое жителей Эймсбери отравились химическим веществом 30 июня. В тяжелом состоянии они было доставлены в больницу в Солсбери. Несколько дней спустя женщина скончалась. Второй пострадавший пришёл в сознание и сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии.