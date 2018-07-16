Куньмин, Китай, 16 июля, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Провинции Юньнань на юго-западе Китая планирует открыть еще 25 новых авиамаршрутов в страны Юго-Восточной и Южной Азии до 2020 года в рамках проекта превращения провинции в региональный воздушный транспортный хаб, сообщили в местном отделении комиссии по развитию и реформе, передает 16 июля агентство Синьхуа.

N509FZ Аэропорт. Куньмин

Из 25 новых маршрутов 17 будут пассажирскими. Они свяжут столицу провинции город Куньмин с такими городами, как Исламабад в Пакистане, Джакарта в Индонезии и Хайфон во Вьетнаме. Остальные восемь будут грузовыми и свяжут Куньмин с Калькуттой в Индии, Янгоном в Мьянме и Хошимином во Вьетнаме.

Стоит отметить, что провинция Юньнань, граничащая с Лаосом, Мьянмой и Вьетнамом уже открыла ряд воздушных маршрутов в целый ряд столичных городов стран Юго-Восточной Азии. Провинция планирует увеличить частоту существующих рейсов в столицу Таиланда Бангкок, столицу Лаоса Вьентьян и столицу Вьетнама Ханой.

Напомним, что самая южная китайская островная провинция Хайнань также планирует до конца 2018 году открыть еще 20 международных авиарейсов в рамках программы становления ключевым тропическим курортом в Азии.