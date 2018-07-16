Лондон, 16 июля, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Дипломаты Великобритании и Эквадора ведут переговоры о выселении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из здания посольства в Лондоне, пишет газета The Times.

Snapperjack Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне. 2012

По информации источников издания, переговоры начались за несколько недель до официального визита в Великобританию нового президента Эквадора Ленина Морено. Ранее он отзывался об Ассанже как о «хакере» и «камушке в ботинке». С британской стороны в переговорах принимает участие министр по делам Европы Алан Дункан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012 году Ассанж скрылся в посольстве Эквадора из-за преследования Соединенными Штатами. Вашингтон организовал в отношении него расследование из-за публикации ряда секретных документов. В 2010 году в Швеции его также заподозрили в сексуальном насилии. В связи с этим Великобритания выдала ордер на арест основателя WikiLeaks.

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