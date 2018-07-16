Два гола российских футболистов претендуют на звание лучшего на ЧМ-2018
Москва, 16 июля, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Два гола футболистов сборной России стали претендентами на звание лучшего гола чемпионата мира. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В голосовании примет участие гол, забитый форвардом сборной России Артёмом Дзюбой в матче группового этапа с Египтом (3:1), а также первый гол Дениса Черышева, забитый им в поединке с Саудовской Аравией (5:0).
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Кроме того, для голосования включены голы Криштиану Роналду, Филиппе Коутиньо, Луки Модрича, Лионеля Месси, Тони Крооса, Анхеля Ди Марии, Ахмеда Мусы и других.
Голосование будет проходить на сайте ФИФА до 23 июля.
Напомним, чемпионат мира по футболу состоялся в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Чемпионом мира стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию — 4:2.
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