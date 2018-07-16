Москва, 16 июля, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Два гола футболистов сборной России стали претендентами на звание лучшего гола чемпионата мира. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Андрей Пронин ИА REGNUM Артём Дзюба борется за мяч

В голосовании примет участие гол, забитый форвардом сборной России Артёмом Дзюбой в матче группового этапа с Египтом (3:1), а также первый гол Дениса Черышева, забитый им в поединке с Саудовской Аравией (5:0).

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Кроме того, для голосования включены голы Криштиану Роналду, Филиппе Коутиньо, Луки Модрича, Лионеля Месси, Тони Крооса, Анхеля Ди Марии, Ахмеда Мусы и других.

Голосование будет проходить на сайте ФИФА до 23 июля.

Напомним, чемпионат мира по футболу состоялся в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Чемпионом мира стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию — 4:2.

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