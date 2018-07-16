Вашингтон, 16 июля, 2018, 08:10 — ИА Регнум. Пойдя на встречу с президентом России Владимиром Путиным, глава Белого дома Дональд Трамп докажет, что он предатель, в большей степени заинтересованный в защите своей власти, нежели желающий дать отпор «иностранному врагу», пишет Чарльз М. Блоу в статье для американского издания The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Автор ссылается на то, что если раньше еще уместны были бы какие-то сомнения относительно того, что Трамп мог быть причастен к вмешательству России в выборы в США 2016 года, его участие в саммите в Хельсинки является «невероятным и непростительным преступлением против своей страны». Блоу указывает на то, что американские спецслужбы «пришли к выводу» о том, что за нападением на выборы стояла Москва, стремившаяся нанести удар по бывшей первой леди Хиллари Клинтон и оказать помощь Трампу.

Для выяснения обстоятельств причастности Кремля к вмешательству в выборах началось расследование специального прокурора Роберта Мюллера. Оно должно пролить свет на то, был ли сам Трамп или кто-либо из его окружения в сговоре с Москвой. Тем не менее один факт «неоспорим»: в 2016 году Россия — враждебная иностранная держава — напала на США, уверен автор.

И несмотря на это, Трамп, который по конституции США является главнокомандующим страны, неоднократно уходил от ответа на вопрос, стоял ли Кремль за нападением на США. Глава Белого дома также не проявлял особой решительности в наказании Москвы: в марте он ввел санкции против России, но сделано это было с неохотой, под давлением конгресса, единогласно принявшего Закон о противодействии противникам Америки с помощью санкций.

И теперь, подчеркивает автор, Трамп готовится встретиться один на один с президентом России, которому он на одном из своих недавних митингов дал положительную оценку, указав на то, что между ним и Путиным возможны хорошие отношения.

«Путин — нормальный парень. Он нормальный. У нас все будет нормально», — отметил глава Белого дома.

Ничего нормального нет, настаивает Блоу: Трамп должен направлять все имеющиеся у него ресурсы на то, чтобы покарать Россию за ее действия и не дать ей поступать так впредь, а он этого не делает. Вместо этого главнокомандующий США хочет быть «дружком врага, который совершил преступление».

«Это невероятный, беспрецедентный момент. Америку предает ее собственный президент. На Америку совершается нападение, а ее президент решительным образом отказывается защищать ее», — указывает автор.

«Проще говоря, Трамп — это предатель, и он может все сдать», — заключает он.

Напомним, встреча глав России и США состоится 16 июля в столице Финляндии. Ранее американский лидер отметил, что от встречи с российским коллегой он не ожидает многого.

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