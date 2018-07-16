Донецк, 16 июля, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Радикалы из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и спецназ ВСУ начали конфликт под Авдеевкой при попытке спецназа разоружить неонацистов, заявил 15 июля начальник пресс-службы ВС Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает «Донецкое агентство новостей».

(сс) Mstyslav Chernov Правый сектор (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По его словам, спецназ ВСУ и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытались разоружить добровольческий украинский батальон «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под Авдеевкой, однако радикалы оказали сопротивление. Они подложили управляемый фугас под автомобиль ВСУ «Урал» и взорвали его, в результате чего трое украинских солдат погибли, шестеро были ранены.

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Напомним, ранее о необходимости увести украинских националистов с линии фронта в Донбассе заявил командующий «операцией объединенных сил» («ООС») Сергей Наев.