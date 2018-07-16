Екатеринбург, 16 июля, 2018, 08:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге после окончания игр чемпионата мира по футболу закрылась фан-зона, которая размещалась в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. В.В.Маяковского. После финальной игры состоялся концерт и праздничный салют, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Фан-зона в Екатеринбурге

После финальной игры на сцене фан-зоны выступила группа IOWA, выступление которой обошлось бюджету в 2,3 млн рублей, а также группа барабанщиков. После праздничного концерта состоялся салют, который ознаменовал завершение большого спортивного праздника.

Как сообщало ИА REGNUM, в России прошёл чемпионат мира по футболу. Победу одержала сборная Франции, которая в финале обыграла сборную Хорватии со счётом 4:2. Матчи проходили с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

В Екатеринбурге с 15 по 27 июня состоялось четыре матча. Во время проведения ЧМ-2018 в ЦПКиО работала фан-зона на которой десятки тысяч болельщиков города могли наблюдать трансляции матчей чемпионата из других городов России.