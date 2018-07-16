Кабул, 16 июля, 2018, 08:04 — ИА Регнум. По данным ООН число насильственных смертей в Афганистане за первую половину 2018 года возросло до рекордного уровня, сообщает 16 июля Al Jazeera.

(сс) tpsdave Дома в Афганистане

За первые шесть месяцев 2018 года погибло 1 тыс. 692 мирных жителя. Это самый высокий показатель за более чем десятилетний период, с тех пор как ООН начала вести подобную статистику.

Напомним, внутренний конфликт в Афганистане продолжается долгие годы. Правительственные войска ведут борьбу с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сражающимися за создание государства на основах шариата.