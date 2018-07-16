Казань, 16 июля, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Земельная корпорация «Лидер», аффилированная с обанкроченным «Татфондбанком» и задолжавшая ему свыше 8,4 млрд рублей, признана банкротом, в отношении неё введено конкурсное производство до 2 ноября 2018 года. Компания неоднократно попадала в информационную повестку региона в связи с оспариванием продажи ей в 2011 году крупного земельного массива из состава национального парка «Нижняя Кама», администрация которого возвращает участки на баланс государства, но суды всё ещё продолжаются, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Иск с требованием признать банкротом АО был подан в конце ноября 2017 года ООО «Сельхозпредприятие «Свияга» из Апастовского района Татарии. Сумма претензий была небольшой — 2 418 240,2 рубля, но постепенно к истцу присоединились и другие кредиторы. В конце декабря аналогичные претензии подал и конкурсный управляющий «Татфондбанка», чей бывший председатель правления Роберт Мусин ранее входил в число акционеров земельной корпорации.

По данным ЕГРЮЛ, АО создано в августе 2005 года, его учредителями числились Айдар Давлетгараев и Равиль Салахов, уставный капитал — 2 665 486 000 рублей

13 марта 2018 года Арбитражный суд Татарии ввёл в отношении АО наблюдение до 13 июня 2018 года. Временным управляющим была утверждена Алина Хасанова — член некоммерческого партнерства Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада». К моменту рассмотрения отчёта управляющего и перехода к этапу конкурсного производства в состав реестра требований кредиторов АО были включены требования ТФБ с общей суммой 8 465 192 048 рублей 33 копейки (в том числе как обеспеченные залогом), требования ООО «ТПК «Агро-Трейд» в размере 126 млн рублей и ООО «Сельхозпредприятие «Свияга» — 2 318 240 рублей 20 копеек.

«По результатам финансового анализа временным управляющим сделаны следующие выводы: текущих активов предприятия недостаточно для погашения его текущих обязательств. Коэффициент текущей ликвидности по данным экспертного баланса ниже предельного рекомендуемого значения, равного 2; степень платежеспособности предприятия по текущим обязательствам по данным промежуточного бухгалтерского баланса на 1 января 2018 года составляет 2,7687, то есть общая сумма текущих обязательств предприятия превышает среднемесячную выручку; по данным бухгалтерского баланса на 1 января 2018 года сумма обязательств предприятия составляет 7547 тыс. рублей; по данным экспертного баланса на дату проведения анализа сумма обязательств предприятия составляет 20 305 459 тыс. рублей», — отмечается в материалах суда.

Управляющий в своём отчете уточнила, что «у предприятия отсутствует возможность безубыточной деятельности», а «для продолжения производственной деятельности и восстановления деловой репутации предприятию необходимы значительные капитальные вложения, источник которых не определен».

В результате суд ввёл конкурсное производство. 23 октября 2018 года судья рассмотрит отчёт конкурсного управляющего.

Напомним, в 2011 году администрация Елабужского района Татарии по результатам торгов продала АО «Земельная корпорация «Лидер» несколько десятков земельных участков, продажу которых сейчас оспаривает администрация федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Нижняя Кама». Свыше 30 наделов уже вернулись на баланс государства, суды по остальным продолжаются.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ТФБ лишился лицензии в марте 2017 года, в апреле был обанкрочен, в качестве конкурсного управляющего для него выбрали госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов». На начало июля 2018 года установлены долги банка перед более чем 18 тыс. кредиторов, среди которых много физлиц-вкладчиков. Общая сумма всех претензий кредиторов превышает 156 млрд рублей. Одновременно с банкротными процедурами расследуются уголовные дела по хищению средств из банка под видом выдачи кредитов юрлицам. Фигурантом проходит бывший председатель правления ТФБ, депутат Госсовета РТ Роберт Мусин, который провёл 11 месяцев в СИЗО в 2017 году в качестве меры пресечения. Расследование дела продолжается, ущерб уже превышает 25 млрд рублей, а число эпизодов — более 20. К началу 2018 года ТФБ инициировал свыше 300 дел о банкротстве различных должников.

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