Луганск, 16 июля, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Два раза украинские войска нарушили режим тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки 15 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Нацелился

Согласно сообщению, обстрелам подверглись села Сокольники и Калиново. ВСУ стреляли из минометов калибра 82 мм, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Сутками ранее украинские каратели три раза обстреляли ЛНР, выпустив 15 снарядов по Сокольникам, Желобку и Славяносербску.

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Напомним, с 1 июля в Донбассе объявлено «хлебное» перемирие, однако украинские войска его не соблюдают. Обстрелы Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) продолжаются ежедневно.