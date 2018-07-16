Вашингтон, 16 июля, 2018, 07:30 — ИА Регнум. В связи с успехами сирийской армии в деле освобождения территорий страны от радикальных исламистов западные страны обеспокоились судьбой членов неправительственной организации «Белые каски». В настоящее время обсуждается возможность их эвакуации из Сирии, передаёт телеканал CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оскар

Отмечается, что на фоне возвращения под контроль Дамаска всё новых территорий в юго-западной и других частях страны США, Великобритания, Франция и Канада разрабатывают планы по эвакуации членов неправительственной организации с территории Сирии.

В частности, сообщает телеканал, Вашингтон может провести переговоры с властями Израиля и Иордании о предоставлении «Белым каскам» коридоров для выхода из Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне решили возобновить финансирование «Белых касок» после полуторамесячного перерыва. Добавим, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 5 июля, что в связи с наступлением сирийской армии западные СМИ запустили новую волну дезинформации — с использованием материалов «Белых касок».

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