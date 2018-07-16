Каракас, 16 июля, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил проведенный в России чемпионат мира по футболу. Своим мнением он поделился в Twitter вечером 15 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты

«Я выражаю свое признание президенту Владимиру Путину за выдающуюся организацию чемпионата мира в России. Это был, во всех аспектах, лучший чемпионат мира, который мы видели. Я поздравляю российское правительство, его народ и его команду!» — написал политик.

Также Мадуро поздравил сборную Франции с победой на чемпионате, отметив приложенные усилия, дисциплину и командую работу французских спортсменов. Как сообщало ИА REGNUM, в финальной игре сборная Франции одержала победу над сборной Хорватии со счётом 4:2.