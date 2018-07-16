Иркутск, 16 июля, 2018, 06:36 — ИА Регнум. Шаманы и некоторые общественники не оставляют надежды возродить брошенную деревню Зурцаган в Эхирит-Балагатском районе Иркутской области. Люди уехали из этих мест в 60-е годы XX века — в период укрупнения населённых пунктов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Любовь Аликина ИА REGNUM Шаманы и некоторые общественники не оставляют надежды возродить брошенную деревню Зурцаган

По рассказам местных жителей, когда-то там текли целебные источники, но с уходом людей и вода ушла. Накануне, 15 июля, чтобы очистить русло источников от мусора, в деревню приезжали волонтёры ИРЭОО «Мой Байкал» в составе девяти человек.

Любовь Аликина ИА REGNUM Родник в деревне Зурцаган, Иркутская область

Как сообщила на своей странице в Facebook.com в активист ОНФ Любовь Аликина, родовые земли, дома не забыты потомками, они возрождают свой родной край.

Любовь Аликина ИА REGNUM Расчищенный родник в брошенной шаманской деревне Зурцаган (Иркутская область)

«Елена Баяндаевна, шаманка, одна из них. Именно по её зову и прибыли мы в эти прекрасные места. Ребята и местные жители убрали мусор, огородили несколько родников, расчистили, углубили, вода пошла прозрачная и студеная и вкусная», — поделилась увиденным Любовь Аликина.

Любовь Аликина ИА REGNUM Дом шамана в брошенной деревне Зурцаган (Иркутская область)

По её словам, в Зурцагане издревле жили шаманы — 10 родов проживало в улусе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 2017 год численность населения Иркутской области сократилась на 4706 человек (0,2%), а число населённых пунктов, в которых не осталось ни одного жителя, выросло до 71 (в 2004 году заявлялось о 34 «мёртвых» деревнях).

Любовь Аликина ИА REGNUM Окно из заброшенного дома в шаманской деревне Зурцаган (Иркутская область)

К примеру, ровно двадцать лет (с 1982-го по 2002 год) деревня Ивановка (Заларинский район) существовала благодаря лишь одной-единственной её жительницы — Варвары Михайловны Ивкиной. В 2004 году Ивановка, как самостоятельная административная единица, была упразднена. Позднее, как пишет baikal-info.ru, мёртвую деревню облюбовали лесозаготовители, организовав в единственном жилом доме пилораму.