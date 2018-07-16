Балахна, Нижегородская область, 16 июля, 2018, 06:15 — ИА Регнум. Администрация Балахнинского района часть своих долгов будет гасить средствами, вырученными от продажи принадлежащих ей зданий. Управление Росимущества в Нижегородской области уже выставило на торги шесть объектов недвижимости, пять из которых — отдельно стоящие здания. А одно из зданий — это прокуратура. Его оценили в стоимость небольшой однокомнатной квартиры в Нижнем Новгороде или двухкомнатной квартиры в Балахне. Торги пройдут 15 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Все объекты, выставленные на продажу по долгам муниципального образования «Балахнинский муниципальный район» Нижегородской области, имеют статус арестованных. Первый лот — одноэтажное здание прокуратуры на улице Дзержинского, 71 общей площадью 191,7 кв. м и земельный участок под ним общей площадью 374 кв. м с кадастровой стоимостью 239 225,36 рубля. Разрешенное использование надела — для размещения административных зданий. Начальная цена лота — 1 531 000 рублей. Для сравнения: за эту сумму в столице Нижегородской области можно приобрести небольшую однокомнатную квартиру, а в Балахне — двухкомнатную.

Второй лот включает в себя сразу два здания на улице Свердлова — площадью 170,1 и 166,1 кв. м, а также земельный участок общей площадью 945 кв. м. По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка составляет 1 275 863,4 рубля, разрешенное использование — для размещения промышленных объектов. Начальная цена продажи с торгов по всем трём объектам — 903 тыс. рублей.

За долги на продажу также выставляются два гаража площадью 60,5 и 216 кв. м с земельными участками под ними. Общая начальная стоимость лотов — более 1,5 млн рублей.

Самый дорогой лот — это нежилое помещение общей площадью 143,2 кв. м на улице Фрунзе. Его оценили в 3,918 млн рублей.

Отметим, муниципальный долг Балахнинского района на начало января 2018 года составлял 125 млн рублей. Это задолженность по двум бюджетным кредитам, срок выплат по которым наступает в 2019 и 2021 годах.

При этом бюджет района на 2018 год спрогнозирован с процифитом 11,8 млн рублей при доходах 1,823 млрд рублей и расходах — 1,811 млрд рублей.

Управление Росимущества не уточняет, за какие долги арестованы и выставлены на торги здания и помещения муниципального образования.