Чита, 16 июля, 2018, 05:44 — ИА Регнум. Экс-глава Могочинского района Забайкальского края Дмитрий Плюхин опубликовал на своей странице в Facebook видео того, как жители села Смоленка перебираются через одну из промоин в дамбе. Он утверждает, что бешеное течение продолжает подтапливать дома.

Дмитрий Плюхин ИА REGNUM Наводнение в Забайкалье. Село Смоленка

«Вместо того, чтобы устранять последствия продолжающегося затопления Смоленки, упраздните первопричину — завалите скальником или бетонными блоками и мешками с песком появляющиеся промоины в дамбе. Там целое море воды выше Смоленки! Огромное озеро! Море! Если прорвёт — волна снова накроет всех вплоть до каштакских ДНТ», — отмечает он.

Дмитрий Плюхин ИА REGNUM Наводнение в Забайкалье. Промоина в дамбе близ села Смоленка

Между тем, на официальном сайте правительства Забайкальского края Смоленка в числе проблемных населённых пунктах не значится. Тем не менее, судя по фото Дмитрия Плюхина, вода до сих пор не ушла из этого населённого пункта.

Дмитрий Плюхин ИА REGNUM Наводнение в Забайкалье. Село Смоленка, 15 июля 2018 года

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье пришло неделю назад, но только спустя сутки, когда вода вплотную подошла к Чите, власти объявили режим ЧС. Пострадавшими стали более тысячи человек. Многие их тех, кто позднее был размещён в пунктах временного пребывания, утверждают, что не получали уведомления о возможном бедствии.