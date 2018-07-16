Биробиджан, 16 июля, 2018, 05:35 — ИА Регнум. В поселке Известковый в Еврейской автономной области детям из многодетной семьи, ставшей победительницей в конкурсе колясок, подарили игрушки с мемориала в память о сгоревших в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове детях. Мама детей обратилась к журналистам, глава администрации посёлка теперь грозит женщине судом, а губернатор Александр Левинталь поручил разобраться в скандале, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и игрушки у в память о погибших в ТЦ «Зимняя Вишня»

Читайте также: Мэр Биробиджана понес наказание за невыплату зарплаты воспитателям детсадов

Маленький поселок Известковый в ЕАО взбудоражен, люди возмущены. Многодетной семье, победившей в поселковом конкурсе колясок, чиновники вручили игрушки с мемориала, посвящённого сгоревшим в Кемерове детям.

Жительница Известкового, многодетная мама Кристина очень старалась, украшая коляску своих двойняшек для парада колясок. Старания даром не прошли — конкурсное жюри присудило Кристине первое место под дружные аплодисменты земляков. На празднике присутствовали и глава Облученского района Виктор Орёл, и глава администрации Известкового Галина Козлова.

Но радость Кристины была недолгой — в коляску малышам положили мягкие игрушки с рукотворного мемориала, который жители Известкового создали в память о сгоревших в Кемерове детях. Мемориал простоял долго, посёлок маленький. Плюшевого медвежонка — Винни Пуха и енота видели все. Игрушки находились под дождем, их обдувал ветер. Бочонок в руках у мишки — Винни позже оказался оторванным, енот был весь в колючках.

«А потом эти игрушки просто взяли и подарили нам. А покупала их якобы глава нашей администрации Галина Козлова. Когда я эти игрушки увидела в коляске у моих малышей, у меня просто всё внутри перевернулось! Почему моим детям, живым, подарили игрушки, которые принадлежат погибшим детям? Наверное, грех дарить эти игрушки. Полежали они на мемориале, надо их куда-то вывозить, но не передаривать же!» — привела слова Кристины биробиджанская газета «Набат».

После награждения к женщине подошёл глава администрации Облученского района Виктор Орёл. Кристина показала ему игрушки, спросила, как такое может быть. Он пообещал разобраться. На том всё и закончилось.

В архиве редакции газеты «Набат» сохранились фотографии с траурного митинга в память о погибших в Кемерове детях, взрослых. На фото отчетливо видны именно эти игрушки — медвежонок Винни и плюшевый енот. Мероприятие проходило в посёлке Известковый в марте 2018 года.

Но вместо извинений многодетная мама Кристина получает теперь угрозы от главы поселковой администрации Галины Козловой.

«Она говорит, мол, что ж ты меня опозорила на всю страна. Я ей отвечаю — вы сами себя опозорили, я не такой человек. Мы не нуждаемся. Я сама могу купить игрушки своим детям. Мне вполне хватило бы слов благодарности. А так реально получается, что игрушки моим детям подарили буквально с «кладбища». Эти игрушки принадлежат другим детям. Пускай они жили от нас далеко, но память о них навсегда останется в сердцах всех родителей России. И память, и скорбь», — сказала Кристина.

Журналисты потребовали всестороннего разбирательства в этом вопиющем и безобразном случае. Скандал потряс всю Еврейскую автономную область.

Губернатор ЕАО Александр Левинталь поручил разобраться детально в инциденте с «кладбищенскими» игрушками для живых детей.

«Случай просто вопиющий. Мы в правительстве области узнали о нём только в пятницу. Губернатор поручил детально разобраться в происшествии. Завтра мы выезжаем в Известковый для встречи с Кристиной, я уже говорила с ней по телефону, она нас ждёт. О результатах проверки обязательно сообщим», — сказала начальник отдела по связям со СМИ правительства ЕАО Екатерина Ртищева.

Жители ЕАО обсуждают дикий инцидент в социальных сетях.

«А, наверное, по документам, на подарки бюджетные деньги потрачены? Там прокуратуре разбираться надо».

«Всё плохо в головах у наших чиновников, совсем плохо».

«А чиновница Козлова ещё и судом мамочке грозит! Извинитесь, Козлова! И не вздумайте на многодетную маму в суд подать. А то вся областная пресса будет освещать этот процесс!»

«Это просто аморально! Что должно быть в душах и головах у тех, кто пристраивал игрушки с мемориала на подарки живым детям. Дикость какая!» — пишут жители ЕАО.

Читайте также: Трагедия в Кемерове и её последствия: все новости

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, по официальным данным, в огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Страшную трагедию очень тяжело переживают до сих пор не только сибирский город Кемерово, но и вся страна. По всей России в память о сгоревших в «Зимней вишне» детях и взрослых, люди создавали рукотворные мемориалы, погибшим в огне детям несли мягкие игрушки — игрушки, которыми они никогда уже не будут играть.