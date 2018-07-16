Чита, 16 июля, 2018, 05:12 — ИА Регнум. Забайкальские синоптики предупредили о новом циклоне с дождями, он придёт в регион сегодня, 16 июля. По информации Читинского гидрометцентра, дождливая погода может сохраниться на территории Забайкальского края до трех дней.

Дмитрий Илюхин ИА REGNUM Наводнение в Забайкалье. Село Смоленка 15 июля 2018 года

«В Чите пройдет умеренный дождь, от небольших до умеренных осадков выпадут в западных, южных и центральных районах края, очень сильные ожидаются по юго-восточным районам», — говорится в официальном сообщении регионального правительства.

Напомним, наводнение в Забайкалье пришло 8 июля, спустя сутки в регионе был объявлен режим ЧС, за несколько часов до того, как вода зашла в Читу и пригород. Переполненными дождями реки вышли из берегов и подтопили населённые пункты шести территорий.

К сегодняшнему дню вода почти везде спала, за исключением реки Шилка в районе посёлка городского типа Усть-Карск (опасный уровень воды превышает на четыре сантимира) и реки Витим в районе села Неляты (опасный уровень превышен на 135 сантиметров). С приходом нового циклона существует опасность подтопления в Приаргунском районе и ряде других.

Учитывая сложность обстановки, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова на вертолете МИ-8 МЧС совершает облет территорий, оказавшихся в зоне подтопления, Ей предстоит оценить складывающуюся ситуацию и ущерб, нанесённый стихией.

Днём ранее, в ходе заседания чрезвычайной комиссии она сообщила, что сегодня в пострадавшие районы будут направлены мобильные группы для работы с местным населением: специалисты разберутся с проблемами и вопросами каждого конкретного человека. Губернатор также обратила внимание глав районов на необходимость предоставлять достоверную информацию по подтоплениям, количеству подтопленных домов и пострадавших людей.

Вместе с тем, первый вице-премьер правительства региона Александр Кулаков заявил, что не у всех пострадавших есть регистрация или совпадает фактическое место проживания с зарегистрированным. Таковых, по данным органов миграционной службы, насчитывается 1179 человек. Не исключено, что получить материальному помощь они смогут только через судебные решение.