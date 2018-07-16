Якутск, 16 июля, 2018, 04:57 — ИА Регнум. Наблюдательный совет АЛРОСА решил увеличить долю компании в ПАО «АЛРОСА-Нюрба» с 87,48% до 97,48%. Компания купит 10-процентный пакет акций своей нюрбинской «дочки» за 12 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в её пресс-службе.

(сс) Ptukhina Natasha Обогатительная фабрика в Нюрбе, Накынское рудное поле, Якутия

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Покупать ценные бумаги АЛРОСА будет у АО «РИК Плюс», которому ранее были переданы акции из собственности правительства республики. Цена сделки — 12 млрд рублей — определена независимым оценщиком. Средства от продажи ценных бумаг, напомнили в алмазодобывающей компании, руководство Якутии намерено потратить на поддержку местных производителей, повышение конкурентоспособности стратегических и системообразующих предприятий, а также реализацию инвестиционных и социально-значимых проектов.

Купить 10% акций «АЛРОСА-Нюрба» большая АЛРОСА намерена до сентября 2018 года. После приобретения ценных бумаг алмазодобывающая компания собирается рассмотреть вопрос присоединения нюрбинской «дочки» с целью сокращения административных и управленческих расходов, улучшения системы управления и исключения дублирования функций.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10% акций «АЛРОСА-Нюрба» были внесены в уставный капитал АО «РИК Плюс» по цене 11 млрд 990 млн рублей по договору купли-продажи с 22 декабря 2017 года. Этому событию предшествовало активное противодействие продаже ценных бумаг нюрбинской «дочки» АЛРОСА со стороны многих депутатов и общественников. В том числе против этой сделке был экс-глава Нюрбинского района Борис Попов, который сразу после высказывания своей позиции попал в СИЗО по подозрению в превышении должностных полномочий. В Нюрбинском районе многие уверены, что это не совпадение, и истинной причиной ареста и снятия с должности Бориса Попова стал его настрой против продажи этих акций. Следственный комитет заказной характер этого дела отрицает.

«Я знаю, что политический заказ на моё уголовное преследование сделал Егор Борисов», — считает Борис Попов.

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Редактор регионального информагенства YKTIMES.RU Владимир Нифонтов выражал опасение, что в бюджет деньги от продажи акций «АЛРОСА-Нюрба» не попадут: наблюдательный совет компании уже распорядился вместо выплачивания дивидендов дать 15 млрд в долг большой АЛРОСА.

«А теперь следите за руками. Получается забавная картина: «АЛРОСА-Нюрба» не выплачивает дивиденды акционерам, а отдает 15 млрд рублей большой АЛРОСА. Акционеры денег не увидят, в том числе и Якутия. В свою очередь АЛРОСА на деньги, полученные от «АЛРОСА-Нюрба», покупает 10% акций той же самой «АЛРОСА-Нюрба» у другого акционера — Республики Саха (Якутия). За 12 млрд рублей. Фактически, не затратив ни копейки собственных денег компании, менеджеры АЛРОСА приобретают актив за деньги самого актива. То есть частично за якутские деньги у Якутии купили ее же имущество», — считает Владимир Нифонтов.

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Напомним также, что ПАО «АЛРОСА-Нюрба» владеет лицензиями на разработку Нюрбинского и Ботуобинского месторождений в Якутии. Добычу алмазов на этих объектах на условиях подряда ведёт Нюрбинский ГОК АЛРОСА, доставший из недр Якутии в 2017 году 7,7 млн карат этих драгоценных камней.