Вашингтон, 16 июля, 2018, 04:33 — ИА Регнум. Компания Lockheed Martin поставит американскому оборонному ведомству 141 истребитель F-35. Об этом со ссылкой на источник в Пентагоне сообщает издание Defense News.

Pacaf.af.mil F-35

В минобороны США уточнили, что договоренность о закупке у Lockheed Martin 11-й партии боевых машин находится на «финальной стадии согласования». Речь идет о самой крупной партии за период сотрудничества производителя и военного ведомства.

Сумма контракта и стоимость одной машины станут известны после подписания договора.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года президент США Дональд Трамп раскритиковал стоимость контракта на производство компанией Lockheed Martin истребителей F-35. В феврале 2017 года в Пентагоне заявили, что самолет может подешеветь до $80 млн.