Париж, 16 июля, 2018, 04:06 — ИА Регнум. В Париже хулиганы попытались разгромить витрины магазинов, полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщает телеканал BFM.

(сс) Brunoguzzi Полицейская машина

Зачинщики беспорядков примкнули к болельщикам, ликующим после победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу. Хулиганы принялись бросать камни в витрины магазинов на Елисейских Полях.

Так, они попытались завладеть вином и шампанским в супермаркете Publicis. Стражи порядка пресекли этот порыв слезоточивым газом.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля на московском стадионе «Лужники» состоялся финальный матч мундиаля. Сборная Франции одолела Хорватию со счетом 4:2, во второй раз в своей истории став чемпионом мира.

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