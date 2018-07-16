Якутск, 16 июля, 2018, 03:48 — ИА Регнум. В рамках I Международных интеллектуальных игр в Якутии, которые завершились в Якутии, проведено более 20 конкурсных и внеконкурсных мероприятий. Их участниками стали 700 человек, среди которых 169 детей из 17 стран мира, передает корреспондент ИА REGNUM.

ЯСИА Закрытие МИИ в Якутии

Победителем общего зачета I Международных интеллектуальных игр стала команда из старшей школы математики и науки при Национальном университете Сингапура. Кубок разыгрывался по результатам пяти конкурсных дисциплин, в которых приняла участие 151 школа: олимпиады «Туймаада», научной конференции-конкурса «Science Fair», 3D-моделирования, Хакатона и «Игр роботов».

Команда, состоящая из 13 учащихся школы при Национальном университете Сингапура, завоевала три первых места из пяти и заслужила Кубок Международных интеллектуальных игр.

Также в ходе закрытия награду получил ученик физико-математической Назарбаев интеллектуальной школы Нурдаулет Таумергенов. Он завоевал Гран-при научной ярмарки, которая проводилась в рамках Международных интеллектуальных игр. Подростку вручили чек на пять тысяч долларов.

ЯСИА Нурдаулет Таумергенов завоевал Гран-при научной ярмарки МИИ в Якутии

Школьник представил на конференции свой проект по синтезированию устной речи из жестового языка при помощи перчатки GloveSpeaker. Его изобретение поможет немым общаться с говорящими без особых усилий.

«Этот проект направлен на то, чтобы облегчить жизнь немым людям. Нурдаулет сделал достаточно простые датчики, которые можно ввести в реальное производство», — отметил министр образования и науки Якутии Владимир Егоров.

Церемония закрытии I Международных интеллектуальных играх прошла 14 июля в ЦСП «Триумф». Устроители шоу порадовали зрителей вокальными и танцевальными номерами с национальным колоритом.

Исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Владимир Солодов отметил, что прошедшие игры — беспрецедентное мероприятие для региона:

«В первую очередь мы смогли собрать очень много интересных людей. Я уверен, что теперь мы получили более четкое понимание того, как мы дальше будем развивать систему работы с одаренными детьми в Якутии».