МИИ в Якутии – прорыв в работе с одаренными детьми
Якутск, 16 июля, 2018, 03:48 — ИА Регнум. В рамках I Международных интеллектуальных игр в Якутии, которые завершились в Якутии, проведено более 20 конкурсных и внеконкурсных мероприятий. Их участниками стали 700 человек, среди которых 169 детей из 17 стран мира, передает корреспондент ИА REGNUM.
Победителем общего зачета I Международных интеллектуальных игр стала команда из старшей школы математики и науки при Национальном университете Сингапура. Кубок разыгрывался по результатам пяти конкурсных дисциплин, в которых приняла участие 151 школа: олимпиады «Туймаада», научной конференции-конкурса «Science Fair», 3D-моделирования, Хакатона и «Игр роботов».
Команда, состоящая из 13 учащихся школы при Национальном университете Сингапура, завоевала три первых места из пяти и заслужила Кубок Международных интеллектуальных игр.
Также в ходе закрытия награду получил ученик физико-математической Назарбаев интеллектуальной школы Нурдаулет Таумергенов. Он завоевал Гран-при научной ярмарки, которая проводилась в рамках Международных интеллектуальных игр. Подростку вручили чек на пять тысяч долларов.
Школьник представил на конференции свой проект по синтезированию устной речи из жестового языка при помощи перчатки GloveSpeaker. Его изобретение поможет немым общаться с говорящими без особых усилий.
«Этот проект направлен на то, чтобы облегчить жизнь немым людям. Нурдаулет сделал достаточно простые датчики, которые можно ввести в реальное производство», — отметил министр образования и науки Якутии Владимир Егоров.
Церемония закрытии I Международных интеллектуальных играх прошла 14 июля в ЦСП «Триумф». Устроители шоу порадовали зрителей вокальными и танцевальными номерами с национальным колоритом.
Исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Владимир Солодов отметил, что прошедшие игры — беспрецедентное мероприятие для региона:
«В первую очередь мы смогли собрать очень много интересных людей. Я уверен, что теперь мы получили более четкое понимание того, как мы дальше будем развивать систему работы с одаренными детьми в Якутии».