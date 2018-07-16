Ереван, 16 июля, 2018, 03:10 — ИА Регнум. Военно-политическая ситуация довольно напряженная. Mы постоянно видим агрессивные заявления со стороны Азербайджана. Об этом, отвечая на вопросы пользователей Facebook, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Никол Пашинян отвечает на вопрос о ситуации на границе

Он уточнил, что, говоря о военно-политической ситуации, имеет ввиду не только нарушения режима прекращения огня, так как они невелики.

«Мой приказ вооруженным силам был следующим: мы должны быть предельно бдительны к любой провокации в любой момент со стороны Азербайджана», — сказал Пашинян.

Он проинформировал, что на лини соприкосновения войск наблюдаются скопления подразделений азербайджанской армии, а также наблюдаются деструктивные действия со стороны Азербайджана на нахичеванском направлении. По словам армянского премьера, во всех этих ситуациях Армения должна твёрдо защищать свои интересы.

«Анализируя действия Азербайджана, я понял, что у господина Алиева есть внутренние политические проблемы. У него есть страхи и опасения, что народ Азербайджана может воодушевиться демократическими процессами в Армении и начать политические процессы. Вот почему я говорю, что любые агрессивные действия Азербайджана направлены не только против Армении, но и против демократии», — сказал премьер-министр Армении.

По его словам, армянский народ в любой момент должен быть готов к защите и нанесению ответного удара.

Как отметил Пашинян, в этой ситуации есть и хорошие новости, так как сегодня армянский народ более чем когда-либо сплочен в Арцахе [Нагорном Карабахе], диаспоре и Армении, и это «самый важный фактор нашей силы и эффективности».

«Я думаю, что никто не сомневается, что в случае любой провокации со стороны Азербайджана мы обеспечим общенациональную консолидацию, и финансовые, гуманитарные, политические, дипломатические, военные ресурсы всех армян мира будут направлены на защиту Армении, Арцаха и на достойный отпор противнику», — подчеркнул Пашинян.

По его словам, данную военно-политическую ситуацию не нужно переоценивать или недооценивать.

«Каждый армянин, живущий в любой части мира, должен быть готов в любой момент оставить всё и заняться защитой родины. Это мое самое важное послание», — сказал Пашинян, добавив, что его сын в настоящее время служит в Арцахе.

«Это должно показать, что мы ничего не пощадим, чтобы защитить нашу родину».