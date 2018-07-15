Кронштадт, Санкт-Петербург, 15 июля, 2018, 23:05 — ИА Регнум. Атомная субмарина «Орел» и еще три надводных боевых корабля Северного флота России прибыли в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля в Петербурге и Кронштадте. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.

ВМФ России АПЛ «Орел»

В составе отряда боевых кораблей, помимо АПЛ «Орел», в залив пришли ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Отряд кораблей Северного флота прибыл из Североморска, где находится главная база СФ.

ВМФ России Ракетный крейсер «Маршал Устинов»

«Корабли по прибытию в Финский залив, заняли назначенные районы внешнего рейда Финского залива и ошвартовались на заранее установленные швартовые устройства, — «бочки» при содействии трех рейдовых буксиров вспомогательного флота ВМФ», — отметили в оборонном ведомстве.

В ближайшие дни моряки-североморцы пополнят материальные запасы своих кораблей, проверят их технические системы и приступят к тренировкам парада.

ВМФ России Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

В предшествующие дни в Кронштадт прибыли дизельная подводная лодка Северного флота «Владикавказ», фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», большие десантные корабли «Иван Грен» и «Королёв», корветы Балтийского флота «Сообразительный», «Бойкий», малые ракетные корабли «Ураган», «Серпухов», «Ливень», «Гейзер», ракетные катера и другие участники парада, который пройдет в День ВМФ.

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