Вашингтон, 15 июля, 2018, 22:45 — ИА Регнум. Средства массовой информации (СМИ) США не уделяют должного внимания успехам Вашингтона в переговорах с представителями Пхеньяна. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«За девять месяцев в Северной Корее не была запущена ни одна боеголовка или ракета, — написал глава Белого дома. — Там не было никаких ядерных испытаний и мы получили обратно своих заложников».

При этом Трамп задался вопросом, почему «фейковые новости» не сообщают об этих замечательные фактах?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исторические переговоры президента США Дональд Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына прошли в Сингапуре 12 июня.

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