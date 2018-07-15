Санкт-Петербург, 15 июля, 2018, 22:52 — ИА Регнум. На фестивале болельщиков FIFA в фан-зоне на Конюшенной площади Санкт-Петербурга тысячи российских и иностранных болельщиков на большом экране следили за финалом чемпионата мира по футболу, в котором на стадионе в Москве сошлись сборные Франции и Хорватии.

Дарья Драй ИА REGNUM Французские фанаты празднуют победу сборной Франции

Дарья Драй ИА REGNUM Российская фанатка поддерживает сборную Франции

В Северной столице, даже после того, как закончились все игры на стадионе «Санкт-Петербург», остались тысячи иностранных фанатов и просто туристов, решивших совместить футбол и знакомство с городом на Неве.

Дарья Драй ИА REGNUM Радость от забитого гола

Многие из них пришли в фан-зону — понаблюдать за французами и хорватами, поболеть за красивый и результативный футбол. Как уже известно, их ожидания были вознаграждены сторицей — в финале ЧМ-2018 в «Лужниках» было забито шесть мячей!

Дарья Драй ИА REGNUM Радость за Францию в Петербургской фан-зоне

«В основном все болели за Францию, очень радовались забитым мячам, — поделился впечатлениями корреспондент ИА REGNUM. — В конце появилась небольшая, но очень активная группа французов, которые были безумно счастливы победе своей команды».

Дарья Драй ИА REGNUM Французский триколор

Фан-зона была заполнена до отказа — впрочем, как и на всех предыдущих ключевых матчах ЧМ-2018. Люди не расходились вплоть до награждения, когда хорваты получили серебряные медали, а французы — золотые награды и Кубок Мира.