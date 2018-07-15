Вашингтон, 15 июля, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Чемпионат мира (ЧМ) по футболу, прошедший в 2018 г. в России, стал одним из лучших. Об этом написал президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финальный матч ЧМ-2018

«Поздравляю президента Путина (Владимир Путин) и Россию с проведением поистине великолепного ЧМ, одного из лучших», — написал глава Белого дома США.

Кроме того, Трамп поздравил с победой на мундиале сборную Франции, показавшую «невероятный футбол».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июля 2018 г. команда Хорватии уступила сборной Франции в финальном матче ЧМ-2018. Встреча на стадионе «Лужники» в российской столице завершилась со счетом 2:4.

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