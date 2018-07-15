Москва, 15 июля, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, выступающий за сборную Хорватии, стал обладателем приза лучшему игроку чемпионата мира (ЧМ) по футболу в России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лука Модрич

Спортсмен получил «Золотой мяч» турнира сразу после завершения финального матча мундиаля в Москве, где команда Хорватии уступила сборной Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июля сборная Франции переиграла команду Хорватии в финальном матче ЧМ-2018. Встреча, прошедшая на стадионе «Лужники» в Москве, завершилась со счетом 4:2.

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