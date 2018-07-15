Москва, 15 июля, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Всё, чемпионат мира завершён. На высочайшей ноте. Мы увидели не просто шикарный матч с шестью забитыми мячами, что для чемпионатов мира — уже великое достижение. Нет, мы увидели победоносную сборную Франции, которая показала, как будут играть в футбол в будущем: рационально, чётко, сбалансированно.

Дарья Драй ИА REGNUM Французские болельщики празднуют победу своей сборной

Хорваты в финале были хороши. В их сердцах пылал огонь, в их ногах выл ветер. Но они слишком устали перед этим матчем. По 120 минут они сыграли в напряжённейших матчах с датчанами, россиянами и англичанами. Уже в полуфинале, когда Марио Манджукич, забил в овертайме, наказав рассеянность Англии, хорваты играли потом и кровью. Они, как терминаторы, бились на экстра-силах. С Францией им нужно было перезапуститься, но — слишком мало времени им предоставили для этого футбольные бонзы.

В первом тайме голы французов вышли странными. Сначала Антуанн Гризманн выполнил навес-удар со штрафного, а Марио Манджукич срезал мяч в собственные ворота. После мяч угодил в руку Ивана Перишича, и судья Нестор Петана после видеоповтора назначил пенальти в ворота Даниэля Субашича. Его уверенно реализовал всё тот же Антуанн Гризманн. Между двумя этими счастливыми для французов стандартами был шикарный выстрел Ивана Перишича.

2:1 — при таком счёте хорваты выходили на второй тайм против французов. И бросились они играть с шашками наголо. Уставшие хорваты. И французы их наказали. Сначала пушечный выстрел от Поля Погба, а после — хлёсткий, точно кнут просвистел, удар Килианна Мбаппе. И вот уже счёт стал 4:1 в пользу сборной Франции. От такого и французы расслабятся. Да так, что вратарь Уго Льорис решил изобразить Лео Месси в своей штрафной, попытавшись обыграть Марио Манджукича — хорват швырнул мяч в ворота. Нелепейший гол!

Но дальше — всё. Это понимали и сами хорваты. Французы уверенно довели матч до победы.

Перед началом чемпионата ИА REGNUM именно сборную Франции называли главным претендентом на чемпионство. Почему? Дело не в игроках экстра-класса, не в отличной физической подготовке, не в тренерском гении Дидье Дешама, хотя всё это справедливо — фокус в другом: Франция — идеально сбалансированная команда. Она словно соткана из разных элементов, образующих уникальный сплав. Разные игроки из разных стран организованы в идеально функционирующие блоки, каждый из которых расплющивает соперника по чётко работающей схеме. Да, у этой сборной Франции нет слабых мест.

В своё время Голландия Ринуса Михельса, за которую выступал Йохан Круифф, явила миру тотальный футбол. Дверь в футбольное будущее приоткрылась. Сегодня Франция повторила этот же трюк: она явила миру абсолютный футбол. И заслуженно победила на лучшем чемпионате мира в истории.