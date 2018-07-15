Нью-Дели, 15 июля, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Индийский национальный конгресс резко отреагировал на заявление премьер-министра Нарендры Моди о том, что Конгресс — это «мусульманская мужская» партия. Один из лидеров ИНК Ананд Шарма заявил о том, что подобные высказывания в сторону какой-либо партии не красят человека, занимающего пост премьер-министра. Он также обвинил премьер-министра в том, что он не знает истории своей страны и пытается переписать ее под себя. Более того, он прямо сказал: «Премьер-министр — для всей Индии, не только для БДП. Главный политический противник БДП — это ИНК, который принимал участие в движении за независимость и в борьбе за свободу Индии».

Narendra Modi Нарендра Моди

В ответ на высказывание Моди официальные представители ИНК также заявили, что необходимо помнить о том, что такие лидеры, как Махатма Ганди, Джавахарлал Неру, Сардар Патель и другие, были членами именно ИНК и что было бы лучше, если бы Моди хранил список президентов — членов Конгресса в своем кабинете.