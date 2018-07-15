Нью-Дели, 15 июля, 2018, 20:10 — ИА Регнум. В следующем году в Индии пройдут выборы в нижнюю палату парламента Народную палату. По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат Таймс» правящая партия Индии БДП уже сейчас начала готовиться к шквалу критики со стороны оппозиции. Она собирается создать свою «киберармию». Её задачей будет противостоять «лживым» обвинениями со стороны других партий и предоставлять объективные факты об успехах, достигнутых в период правления БДП.

Цитата из к/ф «Газонокосильщик». Реж. Бретт Леонард. 1992. Великобритания — США — Япония Кибервоины

Необходимость этой меры объясняется в партийных кругах тем, что в век информационной революции и распространения современных технологий влияние социальных сетей на исход выборов очевидно. Особенно это важно для молодых людей, которые впервые будут участвовать в выборах. Также социальные сети позволяют жителям отдаленных населенных пунктов активней участвовать в политическом процессе.

Одной из задач «киберармии» является создание специального информационного банка, который по задумке руководства партии будет содержать статистику и прочую информацию, свидетельствующую об успехах партии. Также «Киберармия» будет осуществлять работу по 3 различным направлениям: работа с молодежью в социальных сетях, мониторинг новостных изданий на предмет необъективной критики, распространение собственных докладов об успехах партии.