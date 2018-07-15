Москва, 15 июля, 2018, 20:05 — ИА Регнум. В Москве во время финального матча чемпионата мира (ЧМ) по футболу выбежали на поле четыре человека (три девушки и парень), которые были одеты в форму полицейских.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инцидент во время матча Франция-Хорватия

Инцидент произошел в воскресенье, 15 июля, в начале второго тайма между сборными Франции и Хорватии. Пауза оказалась непродолжительной — охрана на стадионе задержала и сопроводила нарушителей порядка с поля.

Позже в соцсети Twitter появилась информация, что на поле появились активисты скандально известной панк-рок группы Pussy Riot.

Напомним, 15 июля сборная Франции обыграла Хорватию в Москве в финале ЧМ-2018.