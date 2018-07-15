Калуга, 15 июля, 2018, 19:42 — ИА Регнум. В Калужской области вынесен приговор 10 членам преступной группы за организацию и проведение азартных игр на территории калужского села Ворсино и посёлка Киевский города Москвы. Об этом 15 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

В казино

По её словам, судом установлено, что в 2016—2017 годах на территории Боровского района и города Москвы 10 человек организовали игорные залы, в которых осуществляли незаконное проведение азартных игр.

Между тем, несмотря на пресечение правоохранительными органами незаконной деятельности в селе Ворсино, злоумышленники продолжали её осуществлять в том же месте, а также открыли новый игорный зал в Москве. В ходе расследования уголовного дела было изъято 50 технических устройств, которые являются игровым оборудованием.

Суд вынес обвинительные приговоры всем участникам организованной группы. Семерым лицам назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от двух до трех лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

«Двум подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима, — сказала Искиран Лепёхина. — В связи с наличием у них малолетних детей, суд применил положения ст. 82 УК РФ, в виде отсрочки отбывания наказания до достижения детьми 14-летнего возраста. Еще одному осужденному назначено наказание в виде условного лишения свободы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее калужские следователи пресекли работу подпольного казино, находившегося в одном помещении с пивным магазином.

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