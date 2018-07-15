Москва, 15 июля, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Данные статистики по среднему сроку владения теми или иными марками автомобилей в мире проанализировали 15 июля специалисты портала «Автоновости дня».

Matthias93 Автомобиль Toyota Land Cruiser

В результате исследования был составлен рейтинг пяти моделей, с которыми их владельцы не спешат расставаться из-за их надежности.

На пятом месте списка — японский седан Toyota Avalon, продаваемый, в основном, на авторынках США. Этот автомобиль служит владельцам около 9 лет.

Четвертое место отдано спорткару Chevrolet Corvette. При том, что модель обвиняют за частые ремонты, владельцы не спешат с ней расставаться в течение 9 лет.

Ford Explorer занял третье место. Речь идет о внедорожнике предыдущих поколений, который славится своей крепкой рамой и прослужит автовладельцу до 9 лет.

Второе место отдано экспертами автомобилю Porsche Boxster. Немецкий родстер славится своей надежностью, кроме того, модель стоит немало и не относится к необдуманным покупкам. В среднем, служит хозяину 10 лет.

И на почетном первом месте рейтинга — легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser. Этот автомобиль служит владельцу в среднем 11 лет. Репутация надежного автомобиля обеспечивает ему популярность и на вторичном авторынке.

Напомним, что ранее был составлен список самых ненадежных автомобилей для российского. Самым ненадежным автомобилем был признан Chevrolet Spark. Также в рейтинг вошли Renault Kangoo, Peugeot 5008, Renault Logan, Volvo V70.