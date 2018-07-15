Москва, 15 июля, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Дикий гол мы увидели в финале ЧМ-2018. Такое и в третьей лиге чемпионата России не увидишь. Выигрывала Франция 4:1, и это расслабило их вратаря Уго Льориса. В своей вратарской он решил пойти в обводку, но не смог обойти на вираже Марио Манджукича. Мяч от его ноги отправился в ворота французов. Курьёз курьёзов!

Кирилл Венедиктов Уго Льорис

4:2! Двадцать минут до конца матча. Смогут ли забить ещё хорваты? Если да, то это будет величайшее чудо. Невероятный финал мы смотрим!