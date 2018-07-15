Москва, 15 июля, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о реализации законопроекта о повышении пенсионного возраста. По его словам, без изменения порядка выхода на пенсию российская система на сможет работать уже к 2030 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

В связи с реализацией изменений в пенсионном законодательстве правительство планирует принять ряд мер, отметил Антон Силуанов. Так, правительство РФ подготовит специальные программы для переобучения работников предпенсионного возраста, а пособие по безработице для уволенных за несколько лет до выхода на пенсию будет увеличено.

При этом время активной жизни граждан РФ после выхода на пенсию не изменится после вступления в силу закона.

«Активное время и активная жизнь после выхода на пенсию, тот же самый возраст, он сохранится после пенсионных изменений, то есть после 2034 года. Мы говорим о том, что как 22 года после выхода на пенсию люди активно жили, так они и будут жить. Так как задачи поставлены — увеличить продолжительность жизни, войти, президент сказал, нам в клуб стран, которые живут 80 плюс», — цитирует слова Антона Силуанова ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ заявили о работе над проектом по повышению пенсионного возраста в России в июне 2018 года. Предполагается, что мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года.

Законопроект находится на рассмотрении в Государственной думе РФ. Первое чтение законопроекта в нижней палате парламента назначено на 19 июля.

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