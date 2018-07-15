Москва, 15 июля, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Второй тайм финального матча хорваты начали с ударных атак на ворота французов. До голевых моментов дело не доходило, но опасность, как тучи над стадионом, нависла. И всё-таки забили французы. Вновь вопреки всему.

Антон Зайцев Поль Погба

Килианн Мбаппе получил мяч на своём фланге, прострелил. Мяч отскочил к Полю Погба. Удар — отбили хорваты. Но ещё один удар ‑ и Даниэль Субашич не у дел. Третий гол французов.

Заслужили ли они этот гол? Нет.

А вот следующий — уже да. Они взяли игру под полный контроль, сыграв на контратаках. И счёт сделал роковым «золотой мальчик» Килианн Мбаппе. Пушечным выстрелом он пробил из-под Домагоя Виды.

Всё. Точка. Хорватия потеряла всё. Франция мчит к своей победе.