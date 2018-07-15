Ивдель, Свердловская область, 15 июля, 2018, 19:10 — ИА Регнум. В свердловском городе Ивделе вода ушла с подтопленных придомовых территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

66.mchs.gov.ru Ивдель после паводка

В реке Ивдель за последние двое суток уровень воды упал на 45 сантиметров, уточнили в ведомстве.

Напомним, из-за сильных дождей река Ивдель вышла из берегов. Было подтоплено 52 придомовые территории. При этом сами дома в зону подтопления не попали. Тем не менее у жителей возникали проблемы, например, с тем, как добраться до магазина. Помощь в этом им оказывали спасатели, а до магазина приходилось добираться в прямом смысле вплавь, в лодке.

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